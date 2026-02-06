Ardahan'da çatılarda tehlike oluşturan buz sarkıtları temizleniyor

Ardahan’da yoğun kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtları temizleniyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği kentte çatılardaki uzun buz sarkıtları yaya ve araç trafiği açısından risk oluşturuyor. Bazı noktalarda vatandaşlar kendi imkanlarıyla binalarının çatısındaki buzları temizledi. İtfaiye ekipleri de yüksek binaların çatılarında tehlike oluşturan buzları kırdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.