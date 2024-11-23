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        Ardahan'da kadın futbol dostluk maçı yapıldı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde oynayan Ardahan Kuru Gençlik Spor Futbol Takımı, Gürcistan Akhal Gori Futbol Takımı ile dostluk maçı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:09 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:21
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        Ardahan'da kadın futbol dostluk maçı yapıldı
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde oynayan Ardahan Kuru Gençlik Spor Futbol Takımı, Gürcistan Akhal Gori Futbol Takımı ile dostluk maçı yaptı.

        Etkinli öncesi Ardahan Kura Gençlik Spor Futbol Kulübü Başkanı Ümit Sarıkaya, amaçlarının futbolu sevdirmek olduğunu belirterek "Ardahan ile Gürcistan arasındaki dostluk maçı ile ilişkilerimizi ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Etkinlik bu açıdan bizim için önemli." dedi.

        Karagöl Mahallesindeki 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda oynanan dostluk maçına, futbol severler ilgi gösterdi.

        Karşılaşma Gürcistan Akhal Gori Futbol Takımı'nın 5-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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