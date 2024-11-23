Ardahan'da kadın futbol dostluk maçı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde oynayan Ardahan Kuru Gençlik Spor Futbol Takımı, Gürcistan Akhal Gori Futbol Takımı ile dostluk maçı yaptı.

Etkinli öncesi Ardahan Kura Gençlik Spor Futbol Kulübü Başkanı Ümit Sarıkaya, amaçlarının futbolu sevdirmek olduğunu belirterek "Ardahan ile Gürcistan arasındaki dostluk maçı ile ilişkilerimizi ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Etkinlik bu açıdan bizim için önemli." dedi.