Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şengül Gök görevine başladı

Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Şengül Gök, görevine başladı.

Şengül Gök, AA muhabirine, Bayburt'tan Ardahan'a atandığını söyledi.

Ardahan'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Gök, "Daha önce, uzun yıllar Ardahan'da çeşitli görevlerde bulundum. Dolayısıyla buraya yabancı birisi değilim. Kurumumuzun alanına giren her işi en iyi şekilde yapmanın gayretinde olacağız. Bunu ekip olarak, mesai arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Ardahanlıya hizmet etmekten mutlu olacağız." dedi.