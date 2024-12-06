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        Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şengül Gök görevine başladı

        Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Şengül Gök, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:08 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:20
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        Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şengül Gök görevine başladı
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        Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Şengül Gök, görevine başladı.

        Şengül Gök, AA muhabirine, Bayburt'tan Ardahan'a atandığını söyledi.

        Ardahan'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Gök, "Daha önce, uzun yıllar Ardahan'da çeşitli görevlerde bulundum. Dolayısıyla buraya yabancı birisi değilim. Kurumumuzun alanına giren her işi en iyi şekilde yapmanın gayretinde olacağız. Bunu ekip olarak, mesai arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Ardahanlıya hizmet etmekten mutlu olacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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