Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı
Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve buzlanma nedeniyle 2'si tır, 4 araç yolda kaldı.
Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve buzlanma nedeniyle 2'si tır, 4 araç yolda kaldı.
Kent genelinde etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım aksadı.
Sahara mevkisinin Yaylalar rampasında buzlanmadan dolayı 2'si tır, 4 araç yolda kaldı.
Sürücüler, karayolları ekiplerinden yardım istedi.
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