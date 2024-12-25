Ardahan'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü
Ardahan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Ardahan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Kent merkezinde akşam başlayan sis daha sonra etkisini arttırdı.
Özellikle Kura Nehri, Ardahan Kalesi ve Karagöl Mahallesi bölgesinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Ağaçlarda kırağı oluştu.
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