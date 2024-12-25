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        Ardahan'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

        Ardahan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 22:10 Güncelleme: 25.12.2024 - 22:25
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        Ardahan'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü
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        Ardahan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kent merkezinde akşam başlayan sis daha sonra etkisini arttırdı.

        Özellikle Kura Nehri, Ardahan Kalesi ve Karagöl Mahallesi bölgesinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Ağaçlarda kırağı oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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