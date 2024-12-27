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        Ardahan-Şavşat kara yolu buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipiye bağlı buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 17:56 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:56
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        Ardahan-Şavşat kara yolu buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı
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        Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipiye bağlı buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        İl genelinde etkisini artıran kar ve tipi, bazı yol ve geçişlerde yoğun buzlanmaya neden oldu.

        Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi, ekiplerce ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Ardahan-Kars kara yolunun Susuz ile Hasköy arasında da ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Sürücülerin tedbirli olmasını isteyen ekipler, karla mücadele çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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