Ardahan-Şavşat kara yolu buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Ardahan-Kars kara yolunun Susuz ile Hasköy arasında da ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

İl genelinde etkisini artıran kar ve tipi, bazı yol ve geçişlerde yoğun buzlanmaya neden oldu.

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