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        Ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım normale döndü

        Kar, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 18:13 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:13
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        Ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım normale döndü
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        Kar, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım normale döndü.

        İl genelinde etkisini sürdüren kar ve tipi, zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle dün ağır tonajlı araç geçişine kapatılan Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy ile Susuz arası, karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle açıldı.

        Ekipler, özellikle akşam saatlerinde tipinin buzlanmayı artırdığını belirterek, sürücüleri, takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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