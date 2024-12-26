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        Kafkas arıları "kış uykusu"na yattı

        GÜNAY NUH - Ardahan'da, başta dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli dört ırktan biri olan Kafkas arısının kar altındaki kışlatma sezonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:55 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:11
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        Kafkas arıları "kış uykusu"na yattı
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        GÜNAY NUH - Ardahan'da, başta dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli dört ırktan biri olan Kafkas arısının kar altındaki kışlatma sezonu başladı.

        Soğuk iklime dayanıklılığıyla bilinen Kafkas arıları için kentte kapalı ve açık alanlarda yaklaşık 510 işletmeye ait 34 bin arılı kovan kışlatılıyor.

        Bu arılı kovanların yaklaşık yüzde 10'u da kar altında kışı geçiriyor. Merkeze bağlı Çataldere köyünün muhtarı Necdet Bilgin de arılarını kar altında kışlatan arıcılardan biri.

        Çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede, kara gömülen kovanlara ulaşmak da zor oluyor. Kara gömülen kovanların üstünde dolaşan hayvanların ayak izleri de dikkati çekiyor.

        Türkiye'deki diğer arıların ortalama dil uzunluğu 4,3 milimetre iken uysal ve dayanıklı bir ırk olarak da bilinen Kafkas arılarının dil uzunluğu 7,3 milimetreye ulaşıyor.

        Kafkas arısının uzun diliyle çiçeklerin özüne ulaşması dolayısıyla bal kalitesi de yükseliyor.

        Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, AA muhabirine, son yıllarda arıların açık alanda kar altında kışlatılmasını önerdiklerini söyledi.

        Kafkas arısının sıfırın altında 40 derece soğuk havaya dayanıklılığının denemelerde test edildiğini dile getiren Evliyaoğlu, "Bulunduğumuz 1900-2200 rakımlı bölgeler, Kafkas arısı özellikleriyle bu iklim şartlarına adapte olan bir ırktır. Arılı kovanlar geçmişte içerideki yapılan kışlatmada çok zarar görüyordu. Bu da arı ölümlerine sebep oluyordu. 10 yıldır kar altındaki kışlatmalardan çok iyi bir randıman aldık." dedi.

        Kar altından çıkan arıların ilkbahara daha verimli başladığını belirten Evliyaoğlu, şöyle devam etti:

        "Tüm üyelerimize kapalı alanlarda değil de kar altında kışlatmalarını öneriyoruz. Sadece onlara düşen kovanları kar altında uygun hale getirmektir. Bu kışlatmalarımız ilimizde gittikçe yaygınlaşıyor. Artık arıcılarımız arılarını içeride değil, dışarı da kışlatıyor. Arıcımız Necdet Bilgin de ilk kar altında kışlatan arıcı olduğu için bizler diğerlerine de öneriyoruz." dedi.

        "Arılı kovanlarımız kar altında kışlatıldığı zaman literatürde her ne kadar salkım ve kümeleme geçiyorsa da halk arasında biz buna kış uykusu diyoruz. 'Arı uykuya geçmiş' diye kullanılır." diyen Evliyaoğlu, arıların uyku döneminde kovanda bıraktıkları bal ile beslendiğini anlattı.

        - "Bahara daha sağlıklı çıkıyor"

        Çataldere köyü muhtarı Necdet Bilgin de kar altındaki kışlatmanın daha sağlıklı olduğunu belirterek, "Uzun yıllardır bunu deneyerek başardık. Şu an kovanlar kar altında. Bazıları da tamamen kar altında kalmış. Karla izole edilmiş şekilde. Bu şekilde de alması gereken oksijen ona yetiyor. Kar altında oldukları için sıkıntısız bir şekilde bahara daha sağlıklı çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Kafkas arısının kışa dayanıklılığına vurgu yapan Bilgin, "Kafkas zaten bu bölgeye has bir arı ırkı. Bu deneme uzun yıllardır yapılıyor ama bunu bölgede arıcılık yapanlar için öneriyoruz." diye konuştu.

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