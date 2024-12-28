Ardahan'da kara yollarında karla mücadele çalışmaları başlatıldı

Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında karla mücadele çalışmalarına başlandı.

Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolu Ilgar Dağı mevkilerinde etkisini kaybeden tipinin ardından Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerce karla mücadele çalışmaları başlatıldı.