Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars-Digor kara yolunda etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yüksek noktalarda ise tipi etkili oldu.

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.