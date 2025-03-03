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        Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

        Kars ve Ardahan'da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:59 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:59
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        Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
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        Kars ve Ardahan'da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

        Ardahan il merkezinde ve Göle ilçesinde öğleden sonra başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürdü.

        Yağışla Kura Nehri ile Ardahan Kalesi bölgesi karla kaplandı.

        Yüksek noktalarda ise tipi etkili oldu.

        Kars'ta da soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

        Lapa lapa yağan kar, çevreyi beyaza bürüdü.

        Kars-Digor kara yolunda etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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