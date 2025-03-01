Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ulaşımın normale döndüğü Türkgözü-Posof-Damal yolunda tır geçişleri başladı

        Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşımın normale dönmesiyle tırların geçişi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 19:53 Güncelleme: 01.03.2025 - 20:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaşımın normale döndüğü Türkgözü-Posof-Damal yolunda tır geçişleri başladı
        ABONE OL

        Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşımın normale dönmesiyle tırların geçişi başladı.

        Şehrin genelinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi yer yer ulaşımı aksatıyor.

        26 Şubat Çarşamba günü kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışması yürütüldü.

        Çalışmanın ardından yolun Ilgar mevkisi tır geçişlerine de açıldı.

        Yolun açılmasıyla çarşamba gününden bu yana Posof ilçe girişinde bekleyen onlarca tırın geçişi başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        İsrail Batı Şeria'da 11 evi yıktı
        İsrail Batı Şeria'da 11 evi yıktı
        Futbol kuralları değişiyor!
        Futbol kuralları değişiyor!
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Düelloya tutuştular
        Düelloya tutuştular
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi

        Benzer Haberler

        Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
        Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
        Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 41 köy yolu ulaşıma açıldı
        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 41 köy yolu ulaşıma açıldı
        Ardahan'da köyde yerleşim alanına yakın bölgeye çığ düştü
        Ardahan'da köyde yerleşim alanına yakın bölgeye çığ düştü
        Ardahan'da ev ve ahırın üzerine çığ düştü
        Ardahan'da ev ve ahırın üzerine çığ düştü
        Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı
        Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı