Ulaşımın normale döndüğü Türkgözü-Posof-Damal yolunda tır geçişleri başladı
Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşımın normale dönmesiyle tırların geçişi başladı.
Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşımın normale dönmesiyle tırların geçişi başladı.
Şehrin genelinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi yer yer ulaşımı aksatıyor.
26 Şubat Çarşamba günü kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışması yürütüldü.
Çalışmanın ardından yolun Ilgar mevkisi tır geçişlerine de açıldı.
Yolun açılmasıyla çarşamba gününden bu yana Posof ilçe girişinde bekleyen onlarca tırın geçişi başladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.