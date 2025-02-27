Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 41 köy yolu ulaşıma açıldı

Merkeze bağlı Çataldere köyü Muhtarı Necdet Bilgin, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunun, ekiplerin yoğun çalışması sonucu açıldığını belirterek, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü Posof ilçesindeki 19 köy yolunun açılması için de ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

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