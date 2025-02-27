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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 41 köy yolu ulaşıma açıldı

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 60 köy yolundan 41'i ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 21:42 Güncelleme: 27.02.2025 - 21:42
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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 41 köy yolu ulaşıma açıldı
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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 60 köy yolundan 41'i ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

        İl genelinde 32 personel ve 26 araçla yürütülen çalışmalarda, 41 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu merkez, Göle, Hanak ve Çıldır ilçelerindeki kapalı yolların tamamı açıldı.

        Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü Posof ilçesindeki 19 köy yolunun açılması için de ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Merkeze bağlı Çataldere köyü Muhtarı Necdet Bilgin, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunun, ekiplerin yoğun çalışması sonucu açıldığını belirterek, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

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