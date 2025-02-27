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        Ardahan ve Ağrı'da 165 köy yolu ulaşıma kapandı

        Ardahan ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 165 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:54 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:54
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        Ardahan ve Ağrı'da 165 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Ardahan ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 165 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Ardahan genelinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 13, Posof'ta 27, Hanak'ta 7, Göle'de 10 ve Çıldır'da 3 olmak üzere 60 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Ağrı'da da kar ve tipi nedeniyle 105 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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