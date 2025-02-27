Ardahan ve Ağrı'da 165 köy yolu ulaşıma kapandı
Ardahan ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 165 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ardahan ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 165 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ardahan genelinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 13, Posof'ta 27, Hanak'ta 7, Göle'de 10 ve Çıldır'da 3 olmak üzere 60 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ağrı'da da kar ve tipi nedeniyle 105 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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