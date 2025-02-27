Ardahan ve Ağrı'da 165 köy yolu ulaşıma kapandı

Ağrı'da da kar ve tipi nedeniyle 105 köy yolu ulaşıma kapandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 13, Posof'ta 27, Hanak'ta 7, Göle'de 10 ve Çıldır'da 3 olmak üzere 60 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ardahan genelinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

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