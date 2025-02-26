Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Akşama doğru kent genelinde başlayan ve etkisini arttıran kar, rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.
Ardahan'ı Hanak, Damal, Çıldır ve Posof ilçelerine bağlayan kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde etkisini arttıran tipi, yolda buzlanmaya yol açıyor ve görüş mesafesini düşürüyor.
Karayolları ekipleri tipi ve buzlanmanın etkili olduğu noktalarda çalışma yaptı.
Tipi, Ardahan'ın diğer yollarında da etkili oluyor.
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