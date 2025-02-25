Ardahan'da köy yoluna düşen çığ ekiplerce temizlendi
Ardahan'da köy yoluna düşen çığ ekiplerce temizlendi.
Ardahan'da köy yoluna düşen çığ ekiplerce temizlendi.
Merkeze bağlı Alagöz grup köy yolunun Kocaköy mevkisine çığ düştü.
İhbar üzerine, bölgeye İl Özel İdaresine bağlı ekipler yönlendirildi.
Karla mücadele ekiplerinin yolu kardan temizlemesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
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