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        Ardahan'da köy yoluna düşen çığ ekiplerce temizlendi

        Ardahan'da köy yoluna düşen çığ ekiplerce temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 21:02 Güncelleme: 25.02.2025 - 21:02
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        Ardahan'da köy yoluna düşen çığ ekiplerce temizlendi
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        Ardahan'da köy yoluna düşen çığ ekiplerce temizlendi.

        Merkeze bağlı Alagöz grup köy yolunun Kocaköy mevkisine çığ düştü.

        İhbar üzerine, bölgeye İl Özel İdaresine bağlı ekipler yönlendirildi.

        Karla mücadele ekiplerinin yolu kardan temizlemesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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