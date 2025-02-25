Yolu kapalı köydeki hastaya paletli ambulansla ulaştılar

ARDAHAN'da sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolu kapalı olan Tepesu köyündeki hastayı paletli ambulansla alarak hastaneye ulaştırdı.

Kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolunun kapalı olduğu Ardahan'da sağlık ekipleri, hastalara ulaşmak için olağanüstü çaba gösteriyor. Tepesu köyünde kanser tedavisi gören İsmet Güzel'in (71) rahatsızlandığı ihbarı üzerine sağlık ve AFAD ekipleri seferber oldu. Kara ambulansıyla belirli bir noktaya kadar giden ekipler, kapalı yolu paletli ambulansla aştı. Hastaya evinde ilk müdahalesini yapan ekipler, paletli ambulans ile kara yolunda bekleyen ambulansa kadar taşıdı. Ambulansa alınan Güzel, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.