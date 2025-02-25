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        Ardahan ve Kars'ta 77 köy yolu ulaşıma kapandı

        Ardahan ve Kars'ta, kar nedeniyle 77 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:11 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:11
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        Ardahan ve Kars'ta 77 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Ardahan ve Kars'ta, kar nedeniyle 77 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Ardahan'da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksattı.

        Merkeze bağlı 38, Posof'ta 21, Göle'de 6, Hanak'ta 4 ve Çıldır'da 1 olmak üzere 70 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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