Ardahan ve Kars'ta 77 köy yolu ulaşıma kapandı
Ardahan ve Kars'ta, kar nedeniyle 77 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ardahan ve Kars'ta, kar nedeniyle 77 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ardahan'da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksattı.
Merkeze bağlı 38, Posof'ta 21, Göle'de 6, Hanak'ta 4 ve Çıldır'da 1 olmak üzere 70 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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