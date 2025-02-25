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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cesaret iddiasında cansız beden buldular! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!

        Çorum'da iki genç, karşılarına çıkan metruk eve 'cesareti olan girsin' diye iddiaya girdi. Bunun üzerine eve giren gençlerden biri, cansız bir bedenle karşılaştı. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 09:58 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:58
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        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
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        Çorum'da iki gençten biri, iddia üzerine girdiği metruk evde erkek cesedi ile karşılaştı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İki genç bölgede dolaşırken karşılarına çıkan metruk eve 'Cesareti olan girsin' diye iddiaya girdi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Eve giren gençlerden biri yerde erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde cesedin Rıza Bayram'a (34) ait olduğu tespit edildi.

        Olay yeri incelemesinin ardından Bayram’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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