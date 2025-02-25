Ardahan'da kapanan Türkgözü-Posof-Damal yolu kontrollü ulaşıma açıldı

Pazar günü ulaşıma kapanan ve Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ise yoğun tipi nedeniyle çalışma yapılamıyor.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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