Ardahan'da kapanan Türkgözü-Posof-Damal yolu kontrollü ulaşıma açıldı
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan ve 23 Şubat'ta kapanan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışmasına başlandı.
Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, yolu kontrollü olarak küçük araçlara açtı.
Pazar günü ulaşıma kapanan ve Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ise yoğun tipi nedeniyle çalışma yapılamıyor.
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