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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri: 2 kadın bıçaklandı! 1 kişi öldü! Silahlı bıçaklı kanlı kavga | Son dakika haberleri

        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı! Silahlı bıçaklı kanlı kavga!

        Gaziantep'te, iki grup arasında, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, Ahmet Alkurt hayatını kaybetti. Kavgada bıçakla yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri arıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:16 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:20
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        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
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        Gaziantep'te olay, gece geç saatlerde Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        BİR KİŞİ VURULDU, 2 KADIN BIÇAKLANDI

        DHA'daki habere göre kavgada Ahmet Alkurt'un vücuduna isabet eden kurşunla, 2 kadın ise bıçakla yaralandı.

        ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ilk müdahaleleri sonrası Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Alkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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