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        Ardahan-Şavşat kara yolunun açılması için başlatılan çalışma tipi nedeniyle durduruldu

        Kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapalı olan Ardahan-Şavşat kara yolunun açılması için başlatılan çalışma tipi nedeniyle durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:29 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:29
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        Ardahan-Şavşat kara yolunun açılması için başlatılan çalışma tipi nedeniyle durduruldu
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        Kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapalı olan Ardahan-Şavşat kara yolunun açılması için başlatılan çalışma tipi nedeniyle durduruldu.

        Ardahan'ın özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

        Pazar günü kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapanan, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ekipler çalışma başlattı.

        Bir süre yapılan çalışmanın ardından etkisini artıran tipi görüş mesafesini düşürünce, ekipler ilerleyemedi.

        Ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmayı durdurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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