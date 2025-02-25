Bir süre yapılan çalışmanın ardından etkisini artıran tipi görüş mesafesini düşürünce, ekipler ilerleyemedi.

Ardahan'ın özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

Kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapalı olan Ardahan-Şavşat kara yolunun açılması için başlatılan çalışma tipi nedeniyle durduruldu.

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