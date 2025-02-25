Ardahan-Şavşat kara yolunun açılması için başlatılan çalışma tipi nedeniyle durduruldu
Kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapalı olan Ardahan-Şavşat kara yolunun açılması için başlatılan çalışma tipi nedeniyle durduruldu.
Kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapalı olan Ardahan-Şavşat kara yolunun açılması için başlatılan çalışma tipi nedeniyle durduruldu.
Ardahan'ın özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.
Pazar günü kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapanan, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ekipler çalışma başlattı.
Bir süre yapılan çalışmanın ardından etkisini artıran tipi görüş mesafesini düşürünce, ekipler ilerleyemedi.
Ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmayı durdurdu.
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