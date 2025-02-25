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        Haberler Ekonomi Otomobil Opus CEO'su Geilen: Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak - Otomobil Haberleri

        Opus CEO'su Geilen: Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak

        Dün gerçekleşen araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge ve 2. bölge için en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) vermişti. İhaleyi kazanan ortak girişimde yer alan Opus Group CEO'su Lothar Geilen BloombergHT'ye verdiği özel röportajda yeni teknolojileri hayata geçireceklerini belirterek "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapılmış olacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:47
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        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
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        Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolar ve 2. bölge için de 890 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB -VTV Norte SA) vermişti.

        MOI Ortak Girişim Grubu'nda yer alan ve 1970'li yıllardan bu yana ABD'de emisyon testleri yapan dünya devi Opus'un CEO'su Lothar Geilen, BloombergHT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtladı.

        İhaleye ilişkin değerlendirmede bulunan Geilen "Opus için büyük bir kazanım oldu. Bir an önce uygulamaya geçmeyi bekliyoruz. 2027'de başladığımızda 20 milyonluk bir yeri denetliyor olacağız. Ülke için de büyük bir kazanım. 1,72 milyar dolarlık doğrudan bir yatırım oldu. Yüzde 50'si devlete gidecek. Biz buradaki kuralları takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        Açık kapı politikalarının olduğunu ifade eden Geilen "Bazı istasyonlarımızı kendimiz oluşturacağız ama buradaki operatörlerle de çalışabiliriz. Açık kapı politikamız var. Biz burada yeni teknolojileri hayata geçireceğiz. Daha fazla verimlilik hedefimiz var. Buradaki oyuncular bizim kurallarımızı yerine getiriyorsa onlara kapımız açık. TÜVTürk ile görüşme yapma şansımız olmadı" diye konuştu.

        2027'de başladıklarında rezervasyon sistemi getirmek istediklerini ifade eden Geilen "Rezervasyon sistemini getirmek istiyoruz. Bekleme sürelerini azaltmak istiyoruz. Müşterilerin verilerine bakarak analiz edeceğiz. Gelecekte verimli bir operasyon hayata geçirmeyi umuyoruz" dedi.

        "İhale şartlarından bir tanesi denetim merkezi sayılarının artırılmasıydı" diyen Geilen "Düzenli ve dengeli bir şekilde dağıtmamız gerekiyor. Yakınlık önemli olacak. Ortalama geçirilen zamanlara bakacağız. Lokasyonlara buna göre karar vereceğiz. Buenos Aires'te büyük bir operasyonumuz var. Orada rezervasyon sistemini kullanıyoruz. Bu orada gerçekten çok işe yarıyor. Buenos Aires'te bekleme süresi 15 dakikadan daha az" diye ekledi.

        İkinci bölgeye ilişkin de konuşan Geilen "İkinci bölgede çok kırsal bölgeler de yer alıyor. Burada yalnızca traktör ve tarım araçları denetimine bakacak istasyonlar olacak. İkinci bölgede daha yaşlı araçlar var. Ama genel olarak denetim süreci aynı olacak" dedi.

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        20 yıl içerisinde araç teknolojilerindeki değişime hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Geilen elektrikli araçlara yönelik "Yüksek oranda bilgisayar sistemine sahip araçları kullanıyoruz. Bu alanda patent geliştirdik. Bunları Türkiye'ye getireceğiz. Elektrikli araçlar Türkiye için iyi bir trend. Elektrikli araçların bir emisyon testine ihtiyacı yok ama biz burada bataryayı güvenlik açısından takip edeceğiz. Bunları denetlemek için elimizde bir teknoloji var. Opus teknoloji odaklı bir şirket. Araçlar geliştikçe muayene süreçlerine bunu dahil edeceğiz. Türkiye'de de araçların güvenliğini göz önünde bulunduracağız. Hibrit araçlar halen emisyon testlerine dahil olmak zorunda. Aynı zamanda aracın güvenliğini de ölçmek gerekiyor" diye konuştu.

        Fiyatlara ilişkin soruya da yanıt veren Geilen "Fiyatlar devlet tarafından belirleniyor. Elektrikli araçlar ve hibrit araçlarla ilgili fiyat farkı olacağını düşünmüyorum. Fiyatları devlet belirleyecek, tabii enflasyon farkıyla" dedi.

        "İhalenin 10 yılda, ihalenin yarısı devlete gidecek" diyen Geilen sözlerine şöyle sürdürdü:

        "Burada ciddi bir yatırım süreci bizi bekliyor. Dünyanın en gelişmiş sistemleri olacak. Bütün verileri bulutta tutacağız. Biz bu programın kârlı olacağını düşünüyoruz, yoksa buraya gelmezdik. Ama başabaş seviyesi için biraz daha beklemek gerekiyor. Türkiye'yi büyük potansiyeli olan bir pazar olarak görüyoruz. Önümüzde güzel zamanlar var. Bizim için gerçekten büyük bir proje. Bir an önce buraya gelip operasyona başlamak için sabırsızlanıyoruz. Burada olmamızın sebebi iyi bir program olması. Finansal olarak güçlü olmanız gerekiyor. Buna sahibiz."

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