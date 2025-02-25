Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor

Ipsos tarafından yayınlanan 'Hızlı Tüketim Ürünleri' raporuna göre 2024’te hanelerin hızlı tüketim ürünleri harcaması, geçen yıla göre yüzde 67 artış gösterdi.

Pandemiden sonra düşüşe geçen alışveriş sıklığı, 2024 yılı itibarıyla yükselmeye başlarken rapora göre 2024 yılında haneler haftada yaklaşık 4, yılda ise 219 defa alışverişe gittiler. Haneler geçen seneye kıyasla 17 kez daha fazla alışveriş yaptı. Daha sık alışverişe giden haneler her bir alışverişlerinde, geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50 artışla 229 TL ödediler.

HER 100 TL'NİN 83'Ü GIDAYA GİTTİ

BloombergHT'nin aktardığı rapora göre, haneler her 100 TL'sinin 83'ünü gıda ve içeceğe, 9 TL'sini kişisel bakım ürünlerine, 8 TL'sini ise ev bakım ürünlerine ayırdı.

Gıda-içecek içerisinde cirosal olarak en çok büyüyen kategoriler sırasıyla et ve et ürünleri, atıştırmalıklar ve içecekler oldu.

Rspora göre bu kategoriler yalnızca enflasyonla büyümedi, haneler aynı zamanda geçen seneye kıyasla alım miktarlarını da arttırdı. Gıda dışı kategorilerde en yüksek artış temizlik ürünlerinde, en düşük artış kâğıt ürünlerinde gerçekleşti.