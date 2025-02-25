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        Ardahan'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta paletli araçla kurtarıldı

        Ardahan'da kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:05 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:05
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        Ardahan'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta paletli araçla kurtarıldı
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        Ardahan'da kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

        Merkeze bağlı Tepesuyu köyünde rahatsızlanan 71 yaşındaki İsmet Güzel'i kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine ambulansla yola çıkan ve köyün girişine kadar gelen sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle yerleşim yerine ulaşamadı.

        Destek talebi üzerine bölgeye gelen AFAD'a ait paletli araca binen sağlık ekipleri, hastaya ulaşıp ilk müdahaleyi yaptı.

        Daha sonra köy girişinde bekletilen ambulansa nakledilen Güzel, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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