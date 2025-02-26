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        Ardahan'da 4 ilçede eğitime kar engeli

        Ardahan'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle 4 ilçede eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 07:59 Güncelleme: 26.02.2025 - 07:59
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        Ardahan'da 4 ilçede eğitime kar engeli
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        Ardahan'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle 4 ilçede eğitime bugün ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çıldır ve Posof ilçelerinde eğitim öğretime bugün ara verildi.

        Göle ve Hanak ilçelerinde de köyler ile taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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