Ardahan'da 4 ilçede eğitime kar engeli

Göle ve Hanak ilçelerinde de köyler ile taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

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