Ardahan'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu dedektör köpekleri desteğiyle yapılan operasyonlarda 69 şüpheliyi yakalayan ekipler, uyuşturucu ve silahlar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son 4 ayda 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

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