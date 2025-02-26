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        Ardahan'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 69 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:59 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:59
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        Ardahan'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 69 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son 4 ayda 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

        Uyuşturucu dedektör köpekleri desteğiyle yapılan operasyonlarda 69 şüpheliyi yakalayan ekipler, uyuşturucu ve silahlar ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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