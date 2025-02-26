Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), üyeleri arasında gerçekleştirdiği ocak ayı anketinin sonuçlarını açıkladı.

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Anketi değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, önceki yıllardaki deneyimlerinden ocak ayı satışlarının genel olarak zayıf geçtiğini bildiklerini hatırlattı.

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Bu kez normalin üzerinde bir daralmayla karşı karşıya bulunduklarını bildiren Öncel, şunları söyledi:

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"Biz sağlıklı değerlendirme yapabilmek için adet satışlarına bakıyoruz. Çünkü adet satışları daha net ve daha gerçekçi sonuç veriyor. Ankete katılan markalarımızdan yüzde 79'u, ocak ayında adet satışlarının önceki aya göre daraldığını beyan etti. Cirolarda da hemen hemen benzer bir durum var. Yani ocak ayında neredeyse her beş markamızdan dördünün hem adet satışının hem de cirosunun azaldığını görüyoruz. Adet satışının daralması ve cirolardaki artışın enflasyonun altında kalması markaların gelir gider dengesinin giderek daha çok bozulması anlamına geliyor. Kira, işçilik ve genel giderlerde yüksek oranlı artışlar ise devam ediyor. Mülk sahibi 10 uzama yılını dolduran kontratta 4-5 kat artış talebiyle kiracının karşısına çıkıyor. 10 uzama yılını doldurmayan kontratlardaki durum da enflasyonu olumsuz etkiliyor. Örneğin ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 42 düzeyinde. Ama kira artışı yüzde 58. Çünkü kira artışı yıllık ortalama enflasyona göre yapılıyor. Bütün bu maliyetleri üst üste koyduğumuzda aynı ürün bizde Avrupa'dan bile daha pahalıya geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sık sık dile getirdiği gibi kiralarla ilgili mevcut uygulama enflasyonla mücadeleye de zarar veriyor. Dolayısıyla bu konudaki mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Diğer taraftan hammadde ve ara mal ithalatında uygulanan ilave vergilerin sıfırlanması, bitmiş üründe referans fiyat uygulamasının kaldırılması büyük önem taşıyor."

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Sinan Öncel, enflasyonla mücadeleye de olumlu katkı verecek bu adımların atılması halinde perakende sektörünün kısa süre içinde toparlanabileceğini sözlerine ekledi.

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