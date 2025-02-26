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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şeyma öğretmenin öldüğü kaza kamerada! Alkollü sürücü serbest | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Şeyma öğretmenin öldüğü kaza kamerada! Alkollü sürücü serbest!

        Afyonkarahisar'da, yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki öğretmen Şeyma Candan'ın minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza sonrası 0.58 promil alkollü olan minibüs şoförü M.E., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:49
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        Şeyma öğretmenin öldüğü kaza kamerada! Alkollü sürücü serbest!
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        Afyonkarahisar'daki Karşıyaka Mahallesi'nde 25 Aralık 2024’te, saat 22.30 sıralarında M.E.'nin kullandığı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Güzel Sanatlar ve Resim Öğretmeni Şeyma Candan'a (23), ardından da yol kenarındaki iş yerine çarptı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Şeyma Candan, 23 yaşındaydı.
        Şeyma Candan, 23 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Şeyma Candan, kurtarılamadı.

        0.58 PROMİL ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Candan toprağa verilirken, kaza sonrası yapılan kontrolde 0.58 promil alkollü olduğu tespit edilen minibüs sürücüsü M.E., gözaltına alınıp, tutuklandı.

        NEYE ÇARPTIĞINI ANLAMAMIŞ

        Olayla ilgili hazırlanan iddianame Afyonkarahisar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. M.E., iddianamedeki ifadesinde, olaydan yaklaşık 45 dakika önce mahalledeki pazar yerinde aracının içinde 2 bira içtiğini, burada yaklaşık 15-20 dakika bekledikten sonra Erenler Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıktığını, alkolün etkisiyle kaza yapmamak için maksimum 60-70 kilometre civarında gittiğini, 22.30 sıralarında nasıl olduğunu anlamadığı bir şekilde önüne bir karaltı çıktığını ve çarptığını, ne olduğunu anlamadığını, 100 metre ileride aracını durdurmak istediği sırada o anki stres ve korkuyla aracını stop ettirmeyince iş yerinin kenar duvarına çarptığını anlattı.

        YOLA ANİDEN KARAR VERİP ÇIKMIŞ

        Aracı bırakıp hemen olay yerine gittiğini, genç bir kadına çarptığını anladığını ve hemen 112'yi aradığını söyleyen M.E., gelen ambulans ile yaralının hastaneye kaldırıldığını, trafik ekiplerinden de 0.58 promil alkollü olduğunu öğrendiğini, yola çıkmadan önce alkollü olduğunu, aniden karar vererek yola çıktığını aktardı.

        İLK DURUŞMADA SERBEST KALDI

        Süratinin fazla olduğunu, dalgın olması nedeniyle yayayı fark edemediğini söyleyen M.E., çarptıktan sonra da telaş halinde olduğunu, aracının biraz hızlı olması nedeniyle hemen duramadığını, kaçmak gibi bir niyetinin olmadığını anlattı. Minibüs şoförü M.E., 23 Şubat'taki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        KAZA GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA

        Diğer yandan öğretmen Şeyma Candan'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde; minibüsten inen Şeyma Candan'ın yolun karşısına geçmek istediği sırada minibüsün çarpması sonucu metrelerce ileriye fırlayıp, yere düştüğü anlar yer aldı. Başka bir görüntüde ise Şeyma Candan'a çarpan minibüs sürücüsünün bir işletmenin duvarına çarptığı ve araçtan duman çıktığı görüldü.

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        #Şeyma Candan
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