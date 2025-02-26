Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Şehrin genelinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.
Kar ve tipi nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar mevkisinde görüş mesafesi düştü, yoğun buzlanma meydana geldi.
Ekiplerce yol ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Yetkililer, Ardahan'ın genelinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
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