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        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

        Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:36 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:36
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        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı
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        Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Şehrin genelinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

        Kar ve tipi nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar mevkisinde görüş mesafesi düştü, yoğun buzlanma meydana geldi.

        Ekiplerce yol ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Yetkililer, Ardahan'ın genelinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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