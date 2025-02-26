İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler! Samsun'un İlkadım ilçesinde, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 76 yaşındaki Muharrem Bulut ile eski eşi 71 yaşındaki Saliha Kütükçü, hayatını kaybetti. Bulut'un gırtlak kanseri, Kütükçü'nün ise akciğer kanseri olduğu ve bu sebeple birlikte kaldıkları öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2025 - 07:42 Güncelleme: 26.02.2025 - 07:42 facebook

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