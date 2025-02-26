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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: İkisi de kanser hastasıydı! Ayrılmışlardı! Aynı evde can verdiler | Son dakika haberleri

        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 76 yaşındaki Muharrem Bulut ile eski eşi 71 yaşındaki Saliha Kütükçü, hayatını kaybetti. Bulut'un gırtlak kanseri, Kütükçü'nün ise akciğer kanseri olduğu ve bu sebeple birlikte kaldıkları öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 07:42 Güncelleme: 26.02.2025 - 07:42
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        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
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        Samsun'da olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Menekşe Sokak’ta meydana geldi. Güray Bulut (52), uyanıp sobanın olduğu odaya geçtiğinde daha önce boşanan annesi Saliha Kütükçü (71) ve babası Muharrem Bulut’u (76) hareketsiz yatarken buldu.

        EVE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

        Saliha Kütükçü, 71 yaşındaydı.
        Saliha Kütükçü, 71 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre Bulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İKİSİNİN DE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        Muharrem Bulut, 76 yaşındaydı.
        Muharrem Bulut, 76 yaşındaydı.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Bulut ve Kütükçü’nün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZELERE OTOPSİ YAPILACAK

        Muharrem Bulut ve Saliha Kütükçü’nün cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

        İKİSİ DE KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

        Bu arada, Bulut’un gırtlak kanseri, Kütükçü’nün ise akciğer kanseri olduğu ve bu sebeple birlikte kaldıkları öğrenildi.

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        #Samsun
        #Son dakika haberler
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