Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika YSK illerin milletvekili sayılarını açıkladı | Son dakika haberleri

        YSK illerin milletvekili sayılarını açıkladı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla, illerin milletvekili sayıları belirlendi. Nüfus verileri kapsamında düzenlenen dağılım tablosuna göre Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayıları 1'er artarken Bayburt, Erzurum ve Yozgat'ın 1'er azaldı. Diğer illerin milletvekili sayılarında ise bir değişiklik olmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 02:53 Güncelleme: 26.02.2025 - 03:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin milletvekili sayılarını belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

        Türkiye İstatistik Kurumunca en son 31 Aralık 2024 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre, Ankara 37, İstanbul 96, İzmir ise 28 milletvekili çıkaracak.

        REKLAM

        Önceki dönemle kıyaslandığında Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayıları 1'er arttı, Erzurum, Yozgat ve Bayburt'un milletvekili sayıları ​​​​​​​ise 1'er azaldı.

        İllerin çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:

        "Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 37, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 5, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 8, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 15, Uşak 3, Van 8, Yozgat 3, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 1, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3."

        Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yüksek Seçim Kurulu
        #YSK
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        MİT ve jandarmadan dolandırıcılık operasyonu
        MİT ve jandarmadan dolandırıcılık operasyonu
        Trump: Ukrayna için barış gücü gerekecek
        Trump: Ukrayna için barış gücü gerekecek
        Mourinho ve Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Düğün faciası! "Kardeşim gibiydi"
        Düğün faciası! "Kardeşim gibiydi"
        Ukrayna ile ABD maden anlaşmasında son dönemeçte
        Ukrayna ile ABD maden anlaşmasında son dönemeçte
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        "Her şeyin değiştiği bir dünyadayız"
        "Her şeyin değiştiği bir dünyadayız"
        3 kişi evde ölü bulundu
        3 kişi evde ölü bulundu
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"