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        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae

        Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Gültekin, Kop Dağı'nda keşfettiği böceği, 25 yıllık çalışma hayatında en büyük destekçisi ve meslektaşı olan eşinin ismiyle literatüre duyurdu: Neslihanae

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 08:23 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:18
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        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
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        Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Kurucu Direktörü de olan Prof. Dr. Levent Gültekin, 25 yıldır doğada yaptığı araştırmalar sonucu tespit ettiği yeni türleri bilim dünyasına kazandırıyor.

        KOP DAĞI'NDA BİR BÖCEK BULDU

        Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Gültekin.
        Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Gültekin.

        AA'da yer alan habere göre bu kapsamda Gültekin, doktora hocası da olan Rusya Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsünden Dr. Sci. Boris Korotyaev ile yaklaşık 5 yıl önce Erzurum–Bayburt kara yolu üzerindeki Kop Dağı'nda yeni bir böcek türü keşfetti.

        'NESLİHANAE' ADIYLA BİLİM DÜNYASINDA

        Korotyaev'in de önerisiyle bulunan yeni türe "neslihanae" isminin verilmesi kararlaştırıldı. Yaklaşık 5 yıl süren araştırma sonucunda keşfedilen böcek, "mogulones neslihanae" adıyla bilim dünyasına kazandırıldı.

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        "HOCAMIN ÖNERİSİYLE EŞİMİN ADINI VERDİK"

        Prof. Dr. Levent Gültekin, araştırma ve bilimsel çalışmalara meslektaşı da olan eşinin çok önemli destekler verdiğini belirterek, "Hem Kop Dağı hem de Kars yolundaki Aras Vadisi'nin Karakurt bölgesinde topladığımız ve 3 hocayla tanımladığımız türe doktora hocamın da önerisiyle, eşimin adını verip literatüre duyurduk" dedi.

        HOCASINA DA VEFASINI GÖSTERDİ

        Prof. Dr. Levent Gültekin'in ismi böceğe verilen eşi Doç. Dr. Neslihan Gültekin.
        Prof. Dr. Levent Gültekin'in ismi böceğe verilen eşi Doç. Dr. Neslihan Gültekin.

        Bilim insanlarının keşfettikleri yeni türlere isimlerini vererek jestleştiğini ifade eden Gültekin, doktora hocası Boris Korotyaev'in adı ve soyadını da bir saygı ve vefa örneği olarak Tanzanya’dan toplanmış olan yeni bir cins ve türe "Borisius Korotyaevi" adını vererek literatüre kazandırdığını aktardı.

        Literatür için yeni türleri tanımlamaların kolay olmadığını, taksonomi bilgisi, uzun süren emek ve çalışma gerektirdiğini anlatan Gültekin, "Keşfettiğimiz türleri yayınlanana kadar isimleri verilen kişilere bildirmiyoruz. Bu tip şeyler bizim yaşantımızda sık oluyor. Bilime katkı yapan insanların adının literatüre geçmesi bizi mutlu ediyor. Şimdiye kadar 6 yeni türe 'leventi' ya da 'gultekini' ismi verildi" diye konuştu.

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        Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinde 5 yıldır görev yapan Doç. Dr. Neslihan Gültekin de yüksek lisansını akaroloji, doktorasını da entomoloji alanında yaptığını anlattı.

        Merkezde uzmanlık alanlarıyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirten Gültekin, "Müzenin kuruluş amaçlarından birisi de böceklerin dijitalleşmesiydi, öncelikle yurt dışından ödünç getirilen örneklerin dijitalleşmesini sağlıyoruz. Burada makro çekim üniteleri mevcut, böcekleri öncelikle mikroskoplarla inceledikten sonra makro çekimler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        "ÖLSENİZ BİLE İSMİNİZ LİTERATÜRDE OLACAK"

        Eşi ve bilim insanlarının keşfettikleri böcek türüne adını vermesinden dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Gültekin, şunları kaydetti:

        "İsmimin böceğe verilmesi çok keyifli, bazıları bunu çok istemez ama literatürde yer almanız çok önemli ve güzel bir duygu. Siz ölseniz bile isminiz literatürde devam edecek. Yurt dışında dünyanın dört bir yanından insanlar bunu takip edecek ve atıf alacaksınız, bundan dolayı çok mutlu oldum. Taksonomide bunlar çok kıymetli. Eşim ve bilim insanlarına teşekkür ederim."

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