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        Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden Göle'de "Kızak Festivali" düzenlendi

        Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden Ardahan'ın Göle ilçesinde, kış turizmine katkı sunmak ve kızak kültürünün yaşatılması amacıyla "1. Göle Kızak Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:47 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:47
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        Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden Göle'de "Kızak Festivali" düzenlendi
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        Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden Ardahan'ın Göle ilçesinde, kış turizmine katkı sunmak ve kızak kültürünün yaşatılması amacıyla "1. Göle Kızak Festivali" gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizesinde, Göle ilçesini temsil eden derneklerce Merkez Camii arkasındaki alanda düzenlenen festivale yaklaşık 50 yarışmacı katıldı.

        Soğuk havaya rağmen yarışmacılar, halk oyunları gösterisi eşliğinde, dereceye girmek için mücadele etti.

        Göle Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyfullah Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin Göle'deki kış kültürü ve turizmine katkı sunacağını söyledi.

        Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi de kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Çok güzel bir ortamdı, beklediğimizden daha güzeldi." dedi.

        Ankara Göle Dernek Başkanı Derviş Güneş ise Göle'de ilk kez bu etkinliği yaptıklarını belirterek, "Amacımız nostalji yaşamak ve kış turizmine katkı sunmaktır. Bundan sonra da bu tür etkinlikleri canlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

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