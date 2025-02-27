Ardahan'da taşımalı eğitime ara verildi
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşımalı eğitime ara verildi.
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşımalı eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ardahan'da merkeze bağlı taşımalı eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.