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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Ege için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak - 27 Şubat Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Ege için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ve Ege kıyıları sağanak yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. İç bölgelerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 07:33 Güncelleme: 27.02.2025 - 07:33
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        Ege için kritik uyarı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ile Batı Akdeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Karabük çevreleri, Sakarya ve Düzce'nin kuzey ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İzmir çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 13°

        Ankara

        Güneşli 10°

        İzmir

        Yağmurlu 15°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 15°

        Trabzon

        Karlı

        Bursa

        Yağmurlu 12°

        Adana

        Güneşli 17°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 10°

        Gaziantep

        Güneşli 11°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -4°

        Yurt genelinde, mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        İzmir çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağmur beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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