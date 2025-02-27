Kazasız iş yerinde 3 yıl prim indirimi

İşsizlik Sigortası Kanununa göre, son üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle (sakatlanmayla) sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine prim teşviki uygulanıyor. Bu iş yerlerinde işverenin işçi için ödemesi gereken işsizlik sigortası priminde 1 puan indirim yapılıyor. Teşvikten yararlanmak için iş yerinde en az 10’dan fazla işçinin çalışması gerekir.

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Sigortalı çalışan işçilerin brüt ücreti üzerinden İşsizlik Sigortası Fonu’na her ay yüzde 1 oranında işçi primi, yüzde 2 oranında işveren primi kesiliyor. Bu yıl alınan işveren primi işçi başına aylık 520,11 TL ile 3.900,83 TL arasında değişiyor. Teşvikten yararlanan güvenli iş yerinde işveren primi yüzde 2 yerine yüzde 1 olarak uygulanıyor.

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İş kazası yaşanmadığı için işsizlik sigortası prim indiriminden yararlanan işyerlerine 2025 yılında işçi başına aylık 260,06 TL ile 1.950,41 TL arasında indirim yapılacak. İşçi sayısı 15 kişi olan bir işletmede aylık prim indirimi tutarı 3.901 TL ile 29.257 TL arasında değişecek. Yıllık prim indirimi tutarı 46.812 TL ile 351.090 TL arasında olacak. 2024, 2023 ve 2022 yıllarında iş kazası yaşanmamış işletmeler bu yıldan başlayarak 3 yıl süreyle prim indiriminden yararlanacak.

Prim indiriminden yararlanma süresi içinde iş yerinde ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası ortaya çıkarsa, iş kazası bildirimini izleyen ay başından itibaren prim indirimi uygulamasına son veriliyor.

İşverenin prim indiriminden yararlanan birden fazla iş yeri varsa, sadece iş kazası meydana gelen iş yerindeki prim indirimi sona erer, diğer iş yerlerindeki prim indirimi uygulaması devam eder.

KAZAYI BİLDİRMEYEN ZARARLI ÇIKAR

İş yerinde iş kazasının meydana gelmesi halinde işverenin iş yerinin bulunduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 3 iş günü içinde bildirimde bulunması gerekir.

Prim indiriminden yararlanan işverenlerin iş yerinde meydana gelen ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazasını bildirmemesi veya geç bildirmesi halinde prim teşvikine derhal son verilir ve 5 yıl süreyle bu kapsamda teşvik indiriminden yararlanması yasaklanır.