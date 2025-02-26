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        Ardahan'da kara yolunda mahsur kalan 5 araç kurtarıldı

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 5 araç, karayolları ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 23:55 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:55
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        Ardahan'da kara yolunda mahsur kalan 5 araç kurtarıldı
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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 5 araç, karayolları ekiplerince kurtarıldı.

        Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi, ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

        Ulaşıma kapalı Ardahan-Şavşat kara yolunu kullanan 5 araç, Sulakyurt Köyü Yaylası mevkisinde mahsur kaldı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin olumsuz hava koşullarına rağmen yaptığı çalışmayla araçlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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