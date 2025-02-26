Ardahan'da kara yolunda mahsur kalan 5 araç kurtarıldı
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 5 araç, karayolları ekiplerince kurtarıldı.
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 5 araç, karayolları ekiplerince kurtarıldı.
Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi, ulaşımı da olumsuz etkiliyor.
Ulaşıma kapalı Ardahan-Şavşat kara yolunu kullanan 5 araç, Sulakyurt Köyü Yaylası mevkisinde mahsur kaldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olumsuz hava koşullarına rağmen yaptığı çalışmayla araçlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
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