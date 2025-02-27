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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da kayınpeder damat tartışması kanlı bitti | Son dakika haberleri

        Ankara'da kayınpeder damat tartışması kanlı bitti

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde iddiaya göre kayınpeder M.K, kızını darbettiği gerekçesiyle tartıştığı damadı Gökhan Çapar'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Çapar'ın daha önce de eşini darbettiği, 1,5 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 01:56 Güncelleme: 27.02.2025 - 01:57
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        Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti
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        Olay, saat 21.00 sıralarında Polatlı ilçesi Basri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Çapar ile eşi D.Ç. (31) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, Çapar, eşini darbetti. D.Ç., yaşadığı durumu babası M.K.'ya anlattı.

        DHA'nın haberine göre, ardından Gökhan Çapar, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte konuşmak için aracıyla kayınpederi ve kayınvalidesini aldı. Aracını Basri Mahallesi'nde bir noktaya park eden Çapar ve kayınpederi arasında, araç içerisinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, aracın arka koltuğunda oturduğu öğrenilen M.K., damadı Gökhan Çapar'ı boğazından bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çapar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kayınpeder M.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan, Gökhan Çapar'ın daha önce de eşini darbettiği, 1,5 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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