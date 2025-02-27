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        Haberler Dünya Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum | Dış Haberler

        Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum

        ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle kabine toplantısına katıldı. Kabinede, devletin içine düştüğü faiz çıkmazına dikkat çeken Musk, durumun böyle devam etmesi hâlinde fiili iflasın gerçekleşeceğine dâir uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 01:23 Güncelleme: 27.02.2025 - 01:38
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        Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum
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        ABD Başkanı Donald Trump tarafından, Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) atanan Elon Musk, kabine toplantısına katıldı.

        Kabinede konuşma yapan Musk, ABD'nin içine düştüğü faiz çıkmazından ötürü iflas ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

        ABD'nin 2 trilyon dolar ekonomik açığa sahip olduğunu açıklayan Musk, bu durumla daha fazla devam edilemeyeceğini ifade ederken, ulusal borcun faizinin dahi ABD Savunma Bakanlığı'nın bütçesinden fazla olduğunu dile getirdi.

        Musk "Eğer böyle devam ederse ülke fiili anlamda iflasa sürüklenecek. Bu isteğe bağlı bir şey değil, temel bir şey ve burada olmanın sebebi de bu. Birçok plaket ve ölüm tehdidi alıyorum." şeklinde konuştu.

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        Musk diğer yandan ülkenin bu durumdan kurtarılabileceğini işaret ederek "Tasarrufla trilyonlarca dolar bulabiliriz. Bu 7 milyar dolarlık bütçenin yüzde 15'ine denk düşebilir." dedi.

        Musk, tasarrufun özellikle dolandırıcılık ve israf edilen para üzerinden sağlanabileceğini ifade ederken, günlük 4 milyon dolar tasarruf gerekeceğinin altını çizdi.

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