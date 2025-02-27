Kapanan Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı
Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Şavşat kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı.
Giriş: 27.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:49
Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Şavşat kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı.
Ardahan'ın özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Ekipler, pazar günü ulaşıma kapanan, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde çalışma başlattı.
Çalışma, görüş mesafesini düşüren tipi nedeniyle güçlükle yapılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri