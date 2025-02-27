Ardahan'da köyde yerleşim alanına yakın bölgeye çığ düştü

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Derindere köyünde yerleşim alanına yakın bölgeye çığ düştü.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Derindere köyü bölgesinde çığ meydana geldi.

Bazı evlere kadar ulaşan çığın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, AA muhabirine, çığın yerleşim yerlerine kadar geldiğini ancak olumsuz bir durumun yaşanmadığını bildirdi.