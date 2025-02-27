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        Ardahan'da ev ve ahırın üzerine çığ düştü

        ARDAHAN'ın Posof ilçesinde ev ve ahırın üzerine çığ düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:21 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:25
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        Ardahan'da ev ve ahırın üzerine çığ düştü
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        ARDAHAN'ın Posof ilçesinde ev ve ahırın üzerine çığ düştü. Her iki yapıda hasar oluştu.

        Olay, sabah saatlerinde, Derindere köyünde meydana geldi. İki günden beri yoğun kar yağışının etkili olduğu köyde bir ev ile ahırın üzerine çığ düştü. Çığda can kaybı ve yaralanma olmadı. Çığın ardından jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri, köye sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde ev ve ahırda hasar oluştuğu belirlendi. Çığ nedeniyle köy içindeki yollar kapandı. Ekipler, çığın getirdiği karı temizlemek için çalışma başlattı. Ekipler, köyde inceleme yapıp, riskli bölgeleri de belirleyerek halkı uyardı.

        Öte yandan bölgede geçen yıl 7 Şubat'ta da 4 evin üzerine çığ düşmüştü. Çığın hasar verdiği evlerde mahsur kalan 11 kişi kurtulurken, çöken ahırlardaki 17 büyükbaş ölmüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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