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        Polis Akademisi Bandosu Ardahan'da konser verdi

        Ardahan'da, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Bando Muzikaları Armoni Şube Müdürlüğü tarafından konser verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:17 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:27
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        Polis Akademisi Bandosu Ardahan'da konser verdi
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        Ardahan'da, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Bando Muzikaları Armoni Şube Müdürlüğü tarafından konser verildi.

        Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, şarkılar seslendirildi, oyun ekibi gösteri sundu.

        Etkinliğe Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek, Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı ve diğer ilgililer ile Ardahanlılar katıldı.

        Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin Ardahan'da yapılmasını önemsediğini söyledi.

        Bu tür etkinlikleri kentte artırmak istediklerini dile getiren Çiçek, "Ben de ilk kez dinledim, çok güzeldi. Ülkemizin müziğini, kültürünü, folklorünü çok güzel bir şekilde sergilediler. Bu tür etkinliklerin devamını istiyoruz. Organizasyonda emeği olanlara teşekkür ediyorum." dedi.

        Etkinliğin ardından Vali Hayrettin Çiçek, Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı'ya plaket verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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