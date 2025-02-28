Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan'da kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Ardahan'da kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Akşama doğru kent genelinde başlayan ve şiddetlenen kar, rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda tipiye dönüştü.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Tipi buzlanmaya da yol açtı.
Ekipler, tipinin etkisini artırdığını belirterek, sürücüleri tedbirli olmaları yönünde uyardı.
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