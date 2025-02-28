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        Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

        Ardahan'da kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 19:51 Güncelleme: 28.02.2025 - 19:51
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        Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
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        Ardahan'da kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Akşama doğru kent genelinde başlayan ve şiddetlenen kar, rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda tipiye dönüştü.

        Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Tipi buzlanmaya da yol açtı.

        Ekipler, tipinin etkisini artırdığını belirterek, sürücüleri tedbirli olmaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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