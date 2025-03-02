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        Ardahan'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı hasta, paletli araçla kurtarıldı

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle köy içi araç yolu kapandığı için evde mahsur kalan yaşlı hasta, ekiplerce sağlık merkezine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 17:53 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:57
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        Ardahan'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı hasta, paletli araçla kurtarıldı
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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle köy içi araç yolu kapandığı için evde mahsur kalan yaşlı hasta, ekiplerce sağlık merkezine ulaştırıldı.

        Hanak ilçesine bağlı Çat köyünde rahatsızlanan tansiyon hastası 85 yaşındaki Hüsniye Aktaş için yakınları, köy içindeki yolların kardan kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine ambulansla yola çıkan ve köyün girişine kadar gelen sağlık ekipleri, köy içindeki yolların kapalı olması nedeniyle yerleşim yerine ulaşamadı.

        Destek talebi üzerine bölgeye gelen AFAD'a ait paletli araca binen sağlık ekipleri, hastaya ulaşıp ilk müdahaleyi evinde yaptı.

        Daha sonra paletli araçla köy girişinde bekletilen ambulansa nakledilen Aktaş, Hanak Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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