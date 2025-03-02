Ardahan'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı hasta, paletli araçla kurtarıldı

İhbar üzerine ambulansla yola çıkan ve köyün girişine kadar gelen sağlık ekipleri, köy içindeki yolların kapalı olması nedeniyle yerleşim yerine ulaşamadı.

Hanak ilçesine bağlı Çat köyünde rahatsızlanan tansiyon hastası 85 yaşındaki Hüsniye Aktaş için yakınları, köy içindeki yolların kardan kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle köy içi araç yolu kapandığı için evde mahsur kalan yaşlı hasta, ekiplerce sağlık merkezine ulaştırıldı.

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