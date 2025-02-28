Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.
Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.