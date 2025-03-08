Ardahan'da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Ardahan'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
Ardahan'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerinde Ardahan-Artvin sınırındaki Şavşat kara yolunda iki araca yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.E ve Y.E, çıkarıldıkları hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
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