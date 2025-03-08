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        Ardahan'da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Ardahan'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 23:06 Güncelleme: 08.03.2025 - 23:06
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        Ardahan'da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        Ardahan'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerinde Ardahan-Artvin sınırındaki Şavşat kara yolunda iki araca yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.E ve Y.E, çıkarıldıkları hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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