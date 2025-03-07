Ardahan'da Fen Lisesi öğrencileri iftarda buluştu
Ardahan Fen Lisesi öğrencileri iftar programında bir araya geldi.
Ardahan Fen Lisesi öğrencileri iftar programında bir araya geldi.
Okulun yurdunda gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, Okul Müdürü Aşkın Hüseyinoğlu, öğretmenler ve öğrencilerle katıldı.
Öğrencilerle iftarda buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Uzantı, "Sizler başarılı olmak için gerekli gayreti gösteriyorsunuz. Bizler de sizlerin daha başarılı olması için gayret gösteriyoruz." dedi.
Okul Müdürü Hüseyinoğlu da Uzantı'ya ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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