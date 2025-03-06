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        Ardahan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Ardahan'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 19:44 Güncelleme: 06.03.2025 - 19:44
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        Ardahan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Ardahan'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik yaptığı çalışma sonucu iki otomobili durdurdu.

        Otomobillerde yurda yasa dışı yollarla giren 4 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi, sürücüler A.A. ve R.D. gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Sürücüler A.A. ile R.D. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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