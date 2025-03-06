Ardahan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Ardahan'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Ardahan'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik yaptığı çalışma sonucu iki otomobili durdurdu.
Otomobillerde yurda yasa dışı yollarla giren 4 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi, sürücüler A.A. ve R.D. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sürücüler A.A. ile R.D. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.
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