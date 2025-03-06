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        Fenerbahçe - Rangers maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe - Rangers maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmek istiyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.03.2025 - 19:31 Güncelleme: 06.03.2025 - 19:38
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        STAT: Ülker Stadı

        HAKEM: Alejandro Hernandez

        SAAT: 20.45

        YAYIN: TRT 1

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Mert Müldür, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

        Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Pröpper, Jefte, Rıdvan, Raskin, Barron, Diomande, Cerny, Dessers

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlıyor.

        Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmek istiyor.

        Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

        FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

        Fenerbahçe, zorlu karşılaşmaya bazı önemli futbolcularından yoksun çıkıyor.

        Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemiyor.

        UEFA KADROSU

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

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        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.

        AVRUPA'DA 285. MAÇ

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayan Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 285. karşılaşmasını oynuyor.

        Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 284 müsabakada 112 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 61 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 388 kez havalandırırken, kalesinde 404 gol gördü.

        AVRUPA LİGİ'NDE 147. MAÇ

        Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 146 karşılaşmada boy gösterdi.

        Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 38 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

        Fenerbahçe, 205 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 184 gole engel olamadı.

        SON 30 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 30 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı.

        Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu.

        Fenerbahçe, söz konusu süreçte 14 galibiyet elde ederken 11 de beraberlik yaşadı.

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